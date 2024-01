O Concello de Tui conmemorou dun xeito especial o Día dos usuarios das bibliotecas, unha xornada de recoñecemento aos principais protagonistas da actividade bibliotecaria, pois as persoas usuarias son parte imprescindible deste servizo público que ten como principal misión favorecer o acceso á lectura e á información da cidadanía.

Con tal motivo, fíxose entrega dos diplomas de lectores de honra de 2023 ás tres persoas, en adultos e infantil, que máis préstamos realizaron na biblioteca ao longo do pasado ano.

En Infantil os máis lectores foron Xoel González Rodríguez con 146 préstamos, Sergio Fontenla Alonso con 142 e Iria Vázquez González con 122 préstamos. Mentres, na categoría de adultos José Carlos Garra Aragunde levou 88 libros en préstamo, Alfredo Godoy Zamorano 74 exemplares e Concepción Digón Guzmán 71 .

A Biblioteca Pública Municipal de Tui realizou ao longo do pasado ano 2023 un total de 14.536 préstamos de libros que a un total de 1.066 usuarios activos da Biblioteca tudense, dos que 431 eran infantís e 634 maiores de 14 anos de idade. A media foi de 1.211 préstamos ao mes que supoñen case 50 libros ao día.

Esta cifra mantén o constante crecemento con relación aos datos dos pasados anos, en concreto no 2022 foran 12.788 préstamos, o que implica un crecemento do 13%, incremento que tamén abrangue ao número de usuarios activos que acada as 1.066 persoas, un 8,5% superior respecto ao pasado ano 2022 que foron 988. Desta cifra de empréstamos, un total de 8.717 libros corresponden a literatura infantil e xuvenil, 1.306 á cómics e 4.513 a literatura para adultos.

A Biblioteca Municipal tudense conta na actualidade con 33.174 volumes, o que supón unha cifra en torno ao 1,91 volumes por habitante do concello, que está moi próximo ás recomendación da IFLA para localidades coa nosa poboación que determinan 2 volumes/habitante.