O Concello segue traballando para facer de Tomiño un municipio máis verde e sustentable. Tras a grande acollida de anos anteriores, o Goberno municipal pon en marcha a terceira edición de “Enche o teu monte de vida autóctona”, unha campaña a través da que se entregará planta forestal frondosa e autóctona á veciñanza para contribuír a repoboar as 900 hectáreas das franxas secundarias de xestión da biomasa, é dicir, aquelas parcelas que se atopan dentro dos 50 metros dende o límite de solo do núcleo ou ata 50 metros dende unha casa illada.

“Queremos colaborar para crear un anel verde arredor dos núcleos de poboación tomiñeses que permita non só a mitigar os efectos dun posible incendio forestal, senón que tamén favoreza a diversificación dos usos do monte e axude a paliar os efectos que o cambio climático ten sobre as nosas vilas”, destaca a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro.

4.400 árbores

Nesta ocasión repartiranse 1.800 árbores que se sumarán aos máis de 2.600 exemplares como cerdeiras, nogueiras, érbedos, castiñeiros, carballos, sobreiras, aciñeiras e bidueiros entregados durante as dúas primeiras edicións desta campaña.

As persoas titulares das 13.200 parcelas de franxa secundaria do Concello interesadas en adquirir estas frondosas poderán informarse e solicitar os tíckets das plantas de forma presencial no Departamento de Medio Ambiente de luns a venres en horario de 09.00 a 14.00 horas, chamando ao número de teléfono 986 62 20 01 (extensión 6) ou enviando un correo electrónico a tecnica.medioambiente@tomino.gal.