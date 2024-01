O Concello de Salvaterra de Miño ten aberto o prazo, ata o vindeiro mércores 31, o prazo de inscrición de comparsas e carrozas para participar no Enterro da Lamprea, que se celebrará o sábado 17 de febreiro.

As modalidades son categoría de carroza, composta dun mínimo de 25 participantes e unhas dimensións mínimas de 5 metros de longo, e categoría de comparsa, as que teñan un mínimo de 20 membros. As comparsas ou carrozas deberán gardar unha unidade temática tanto no seu vestiario coma na súa actuación.

Os premios serán á participación e oscilarán entre os 100 e os 600 euros, dependendo da categoría e do número de participantes.

Dende o Concello lembran que todas aquelas persoas que queiran participar no enterro de forma persoal, e non a través dunha carroza ou comparsa, poden facelo dentro da propia comitiva da defunta lamprea, formando parte do grupo de choronas que acompañan á lamprea, de loito rigoroso.

Un ano máis, o desfile que percorrerá as principais rúas de Salvaterra de Miño sairá ás 17.00 horas dende a rúa Rosalía de Castro para rematar na Praza do Concello.