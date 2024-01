O Concello de Salceda de Caselas promove unha campaña para estimular a matriculación de novo alumnado nas escolas unitarias do municipio, especialmente nas de Soutelo e Budiño, que corren risco de peche debido á baixa taxa de matriculacións.

Defenden que o “o ensino no rural é unha das maiores riquezas que se lle pode ofrecer a cativada. Nas unitarias das nosas parroquias aprenden a través do xogo á vez que están en contacto coa natureza.”

As escolas unitarias rurais son, hoxe en día, un lugar no que se traballan pedagoxías como a Waldorf ou a Montessori de xeito habitual, e as cativas e cativos reciben un trato moito máis próximo e individualizado que noutros centros.

Debido aos métodos pedagóxicos e ao contacto coa natureza, o alumnado desenvolve as súas capacidades psicomotrices, perceptivas e propioceptivas dun xeito moito máis notable que noutros entornos.

Sandra, profesora da aula de Budiño, lembra a súa infancia como alumna na unitaria de Barreiro: “sendo pequniña a túa perspectiva é velo todo moi grande, moi extraordinario. Esa é a experiencia que eu quería facer que outros viviran, porque a min foi algo que se me asentou no corazón”.

Iris, mestra na aula de Soutelo, fai un chamamento a tódadas familias para evitar o peche das aulas no rural. “Trátase dunha experiencia enriquecedora, xa que polo xeral teñen un número reducido de alumnado e conta con idades mixtas, o que supón unha atención educativa máis individualizada, e fomenta a interacción e a colaboración entre distintas idades, porque se axudan uns a outros”. “Os pequenos déixanse aconsellar polos maiores, os maiores vólvense máis responsables… O bo que ten é que todos aprenden a facer de todo. Pechar unha unitaria, para min, é como se che quitaran un órgano vital do teu corpo. É algo que non se vai recuperar, e é unha pena, porque unha vez que se peche xa non se volverá abrir”, engade Sandra.