Dende xaneiro e ata abril a concellería de Cultura de Redondela ofrece unha ampla oferta teatral cun ciclo para público adulto e outro para público familiar.

A primeira proposta será hoxe, 27 de xaneiro ás 20:00 horas, cos “Contos na lareira” de Rababiero Promocións. Trátase de contos para nenos “desde o cinco até os 99 anos ou máis” procedentes da tradición galega. Mañá comezará o ciclo infantil coa obra “Solo” de Roi Borralla, quen, a partir das 18:00 horas presentará este espectáculo onde o público ve “a trastenda do artista, as súas ideas e tolemias, un actor sen público, un pallaso cando ninguén o observa”.

En febreiro chegarán á localidade as “Noites de retranca”, da man dos actores Manuel Manquiña e Oswaldo Digón. O público redondelán poderá gozar desta proposta cómica o 24 de febreiro.

O mes de marzo comezará con “ReVolta”, unha proposta teatral para os “non tan pequenos” en Redondela. A seguinte cita será o 17 de marzo con Paco Nogueiras, quen ofrecerá o espectáculo infantil “C@nto contigo”. Pecharán o mes de marzo dúas propostas para diferentes públicos. “Esas cousas marabillosas” de Empatía Teatro chegará o 30 de marzo cunha proposta “participativa, tenra, emocionante e divertida” que comeza no momento no que entra o público á sala e fala sobre saúde mental. A opción infantil será ao día seguinte, o 31, da man de Caramuxo Teatro con “A nena que vivía nunha caixa de mistos”.

No mes de abril fecharán os ciclos de teatro, “Deadpan Karaoke” de Ibuprofeno Teatro, que chegará o día 6 coa promesa de “a través do absurdo, a sorpresa, o karaoke ou o cinema, tratar de dar resposta a se é posible o amor nesta sociedade tardocapitalista na que vivimos”. O ciclo remata o 14 de abril co espectáculo infantil “As palabras perdidas” de Inventi Teatro.

O ciclo “Vive o Teatro” será sempre en horario de 20:00 horas para as opcións de público adulto, e o ciclo de Teatro Infantil ás 18:00 horas. O prezo das entradas é de 3 euros, e poden retirarse no propio Multiusos da Xunqueira.