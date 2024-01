A Fundación Contemporánea, a través do seu Observatorio de la Cultura, vén de publicar o informe “Lo mejor de la cultura 2023”, sobre o mellor da cultura en 2023 segundo os seus profesionais. O Observatorio elabora dende 2009 unha serie de rankings e indicadores relativos á actividade cultural das cidades e comunidades, institucións e acontecementos culturais máis destacados do ano.

Os resultados do ranking por comunidades autónomas foron obtidos preguntando a cada panelista, nunha cuestión aberta e sen suxerir ningunha resposta, cales son para eles e elas as institucións e acontecementos culturais máis destacados do ano 2023 na súa comunidade.

No ranking nacional, son a Cidade da Cultura de Galicia e o CGAC son as institucións galegas que logran colarse nos 100 primeiros postos, ocupando o número 63 e 84, respectivamente.

No relativo a innovación e calidade da oferta cultural, a comunidade galega atópase no sexto posto do estado español, por detrás de Andalucía e cunha caída porcentual de 31,3 puntos con respecto a esta.

O Festival Sinsal, que se celebra cada verán na illa de San Simón e que promove a produtora viguesa Sinsalaudio, mantense por segundo ano consecutivo como a 2º iniciativa cultural mellor valorada polos profesionais do sector en Galicia. O festival Sinsal apareceu por vez primeira no informe no ano 2016. Dende entón, sempre permaneceu entre as nove primeiras posicións da lista de Galicia. Na clasificación das iniciativas culturais mellor valoradas polo seu compromiso social e desenvolvemento sostible, o Sinsal sube do 15 ao 9º posto da lista. Precisamente, o pasado mes de outubro, o evento recolleu o Premio Fest 2023 (outorgados pola industria de festivais en España) pola Sostibilidade ambiental.

O Festival de Cans, pola súa banda, aparece no posto número 8 do ranking galego, e inclúese na lista do mellor do ano en iniciativas levadas a cabo en contornas rurais. Cans tamén recibiu o Premio Honorífico de CREA, a asociación de cineastas de Galicia e o Premio á Innovación da Federación de Entidades Culturais Galegas en Cataluña (Fegalcat).

Nestes momentos o festival ten aberto o seu prazo para a inscrición de curtametraxes e videoclips a concurso.