A pasada semana reuníronse en Tomiño alcaldesas, alcaldes, concelleiros e concelleiras dos 13 municipios do territorio que forman parte do Plan de Sostibilidade Turística en Destino (A Guarda, Baiona,Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Tomiño e Tui) para perfilar as primeiras accións que se porán en marcha ao abeiro deste plan que busca transformar o modelo turístico do territorio en base ao potencial da súa enogastronomía.

Durante o encontro, os representantes municipais deron luz verde a catro proxectos encadrados en ‘A despensa de Galicia’ e cos que se levarán distintas accións a diferentes concellos do territorio. Así, encadrado dentro da liña de transición verde e sostible, comezarase a traballar na creación dun plan de xestión de residuos con varias medidas de economía circular nas festas gastronómicas de interese turístico. Dentro do ámbito da competitividade, as corporacións aprobaron deseñar unha liña de axudas ao tecido empresarial para impulsar a enogastronomía de destino, apoiando a transformación e incorporación de innovación nos procesos e facilitando un salto cualitativo de toda a cadea de valor enogastronómica do Xeodestino.