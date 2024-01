O GDR Condado Paradanta (Grupo de Desenvolvemento Rural) comeza o ano con novos propósitos e tamén con nova sede. Grazas ao convenio de colaboración establecido co Concello da Cañiza, o GDR Condado Paradanta prestará os seus servizos no edificio que acolle a biblioteca pública municipal e o centro de día.

Dende o ano 2008 o GDR actúa como un dinamizador socioeconómico capaz de impulsar e apoiar proxectos de persoas físicas ou xurídicas. En continua alianza cos sectores públicos e privados, traballa a diario na detección de necesidades e recursos e procura ferramentas que axuden na resolución e tamén na posta en posta en marcha de novas iniciativas.

Conectar emprendedores, asociacións e empresas para maximizar os puntos fortes do Condado Paradanta e Salceda de Caselas é un dos obxectivos deste GDR. A través da xestión de fondos e programas europeos búscase o desenvolvemento económico destas terras.

Presidido na actualidade por Pablo Castillo, alcalde do Concello de Covelo, o GDR aposta pola conservación e coñecemento do territorio, e executa accións de difusión, sensibilización e formación. O GDR traballa para potenciar o sector social destas terras e posibilita proxectos cooperativos con outros territorios e colectivos. As asociacións pertencentes a calquera dos dez concellos do ámbito de actuación poden asociarse de xeito gratuíto para beneficiarse das actividades e iniciativas do GDR pero tamén propor e desenvolver actividades. O equipo técnico do GDR convida a asociarse para constituír unha masa social ampla, representativa e multisectorial para ter así máis capacidade e xerar un motor máis potente. Para asociarse tan só hai que contactar no número de teléfono 986 663 329 ou enviar un correo electrónico a gdr@gdrcondadoparadanta.gal.

Ademais da tramitación de fondos europeos o GDR xestiona o xeodestino Condado Paradanta para que o sector público e privado traballen unidos con especial relevancia nas accións de promoción turística, “explorando todas as ferramentas que nos permitan posicionarnos no mercado turístico nacional e internacional. Enfocado en sumar os recursos singulares de cada concello nunha oferta conxunta de ámbito supramunicipal e de calidade identificable para os operadores e para as persoas que nos visiten”, explica Paco González, xerente do GDR.