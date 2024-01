O pasado día 12 presentouse no Salón de plenos de Ponteareas o libro “Alfonso Quinteiro. Un talento na sombra”, escrito polo pontareán Manrique Fernández e que foi o primeiro dunha serie de actos para celebrar os 100 anos do nacemento de Quinteiro.

No acto estiveron presentes o autor do libro, a filla do escultor, Pili Quinteiro, e membros da corporación municipal. O autor do libro salientou que “o obxectivo é difundir a historia deste ponteareán, así como afondar no seu legado, vencellado ao mundo da escultura e tamén ao da pintura”.

Quinteiro destacou pola súa traxectoria no eido da escultura do século XX, e especializouse no xénero do busto. Comezou a debuxar e esculpir sendo aínda un adolescente, e estoudou Belas Artes en Madrid con resultados excelentes.

Hoxe, día 27 terá lugar un acto de homenaxe ao escultor.