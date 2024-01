O Rosal ten a súa ollada posta xa no Entroido. O Concello ten aberto o prazo de inscrición para participar un ano máis no concurso de carrozas, comparsas, entroido tradicional, grupos e disfraces individuais, con participantes que lucirán as súas obras no desfile que se celebrará o domingo 11 de febreiro, a partir das 11.00 horas, e que encherá de música, cor e mascaradas O Rosal.

O desfile percorrerá a rúa Xulio Sesto, dende a Rotonda da Feira e a rúa Ramón Franco ata o cruce coa Lomba. As persoas e asociacións interesadas en participar poderán inscribirse a través do Rexistro do Concello de forma presencial ou telemática ata o vindeiro xoves, 1 de febreiro. En caso de que a situación meteorolóxica sexa adversa, estudarase a posibilidade de aprazar ou cancelar o desfile.

Un ano máis, o concurso volverá contar cunha categoría coa que galardoar aos grupos que representen o entroido tradicional do Rosal e tamén haberá premios para as carrozas, formadas por un grupo mínimo de seis persoas representando algún tema enriba dun elemento móbil, e para as comparsas, que deberán contar cun mínimo de dez integrantes. Por outro lado, mantéñense as participacións para as categorías de grupos de entre tres e nove persoas e de disfraces individuais, que inclúe as modalidade de parella, infantil ata os 12 anos e xuvenil-adulto a partir dos 13. En total repartiranse 3.600 euros en premios entre os primeiros, segundos e terceiros postos de cada unha das categorías.

O xurado valorará a orixinalidade, creatividade e complementos do vestiario de cada carroza, comparsa, grupo e disfrace individual participante. Ademais, nas categorías de comparsas e carroza valorarase tamén a parodia ou a escenificación e a música que se empregue de acompañamento.