A vila de Baiona será a primeira da da comarca do Val Miñor en celebrar o entroido. Adiántase unha semana á data e organiza para o vindeiro sábado, 3 de febreiro, o desfile de comparsas e o tradicional enterro da sardiña.

As comparsas concentraranse na Avenida Urbana de Sabarís, á hora indicada pola organización, para dar comezo ás 17.00 horas ao desfile polas rúas da vila, que rematará no Paseo Ribeira. Acto seguido, e mentres delibera o xurado, terá lugar o enterro da sardiña, que rematará na praia.

O Concello de Baiona repartirá un total de 6.500 euros en premios. Por unha banda, establécense primeiro, segundo, terceiro, cuarto e quinto premio, dotados de 900, 650, 500, 400 e 300 euros, respectivamente; e por outra, co importe restante (3750 euros) repartiranse entre as demais comparsas participantes, distribuíndose de acordo co número de compoñentes de cada unha delas.

A inscrición para participar deberá formalizarse na Oficina de Rexistro do Concello de Baiona en horario de 09.00 a 14.00 ou na súa Sede Electrónica, ata o 1 de febreiro de 2024. Establécese un límite máximo de participación de 20 comparsas (mínimo de 12 persoas) no concurso que serán admitidas por rigoroso orde de rexistro de entrada.

Os criterios de valoración do xurado centraranse no vestiario, máscaras e maquillaxes axeitados á temática que representen; orixinalidade, enxeño, caracterización e instrumentacións; actitude no desfile acorde con motivo na exhibición; calidade e creatividade na exhibición e número de compoñentes da comparsa.

As bases poden consultarse no taboleiro de anuncios municipal.