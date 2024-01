Coa idea de celebrar a natureza única de Nigrán, naceu o ano pasado o certame “Ollo con Nigrán”, un concurso video-literario que quere potenciar a creación artística en lingua galega ao tempo que divulga a gran riqueza natural do municipio. Teatro do Ar e a Cooperativa SomosTerra, en colaboración co Concello, presentaron o pasado día 14 a segunda edición dun concurso que formará parte da programación municipal dun mes de marzo moi especial que unirá a cultura coa natureza de Nigrán.

O certame tamén ten o obxectivo de visibilizar e premiar o comercio local. Por iso, repartiranse 1.000 euros en vales para consumir nos comercios que se sumen á iniciativa. O certame constará de tres categorías: Estelas, para nenos e nenas de Nigrán nados no ano 2012 ou posteriores; Lourido, para mozos e mozas de Nigrán nadas entre o ano 2006 e 2011 e Monteferro, para persoas nadas antes do ano 2006. Ademais o colexio que conte con máis alumnado participante tamén recibirá 200 euros para mercar no comercio local.

A data límite para participar é o martes 5 de marzo ás 00.00 horas e as persoas interesadas poderán presentar os seus traballos a través dun formulario online acompañado dunha plica cos datos do autor ou autora, e o texto orixinal que se utiliza no vídeo. Dende Teatro do Ar e SomosTerra queren “animar a todas as persoas a participar” e agradecen ao Concello “que volvera apostar por este proxecto que quere encher as nosas pantallas coa beleza que agocha Nigrán”. Na edición do ano pasado presentáronse 26 vídeos.

O alcalde, Juan González, destaca que con este certame “queremos mostrarlle a todo o mundo que temos unha natureza privilexiada, que ten de todo, dende as praias ata os miradoiros máis impresionantes”. Ademais tamén incide en que “Ollo con Nigrán permitiranos ver as miradas que os veciños e veciñas teñen do noso municipio, descubrir xoias ocultas e aprender en conxunto que a nosa natureza é unha gran riqueza”.