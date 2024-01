O pasado novembro celebrouse no Pazo de Mos a Mesa local contra a violencia de Xénero integrada polos representantes do goberno, persoal técnico de Servizos Sociais do Concello, persoal do CIM, persoal do Servizo de Atención Temperá, Policía Local, Garda Civil, Emerxencias do Concello de Mos, traballador Social do Centro de Saúde, direcións dos centro educativos, a directora do Centro de Emerxencias, e unha representante da EMUME (Equipo de Mulleres e Menores) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra.

Mos avanza deste xeito na súa incorporación ao sistema da Secretaría de Estado de Seguridade do Ministerio do Interior, que se puxo en funcionamento conforme á Lei Orgánica “de Medidas de Proteción Integral contra a Violencia de Xénero”, sendo os seus obxectivos: aglutinar ás diferentes institucións públicas que teñen competencias en materia de violencia de xénero, integrar toda a información de interese que se estime necesaria, facer predición do risco e, atendendo ao nivel de risco, realizar seguimento e protección ás vítimas en todo o territorio nacional, e efectuar un labor preventivo, emitindo avisos, alertas e alarmas, a través do “Subsistema de Notificacións Automatizadas”, cando se detecte algunha incidencia ou acontecemento que poida poñer en perigo a integridade da vítima. Buscando, finalmente, establecer unha tupida rede que permita o seguimento e protección de forma rápida, integral e efectiva das mulleres maltratadas, e dos seus fillos e fillas, en calquera parte do territorio nacional.