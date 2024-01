Paula Carballeira é unha das figuras máis importantes da cultura galega. Multipremiada e cunha amplísima e diversa traxectoria, traballa no teatro e na narración oral dende 1994, e dende o 96 encabeza, xunto Chiqui Pereira, a compañía Berrobambán, na que procuran fomentar a participación da cidadanía para unha creación cultural baseada na igualdade e o respecto pola diferenza, así como crear produtos culturais que inspiren responsabilidade co planeta e as diferentes especies que o habitamos. Atópanse actualmente inmersos na experimentación con novos formatos, tendo producido, nesta liña, traballos como a Triloxía do bosque, ou o podcast Mulleres que viven soas. O seu proxecto máis recente é 13 AVISOS. Historias para escoitar pola noite, un libro convertido en podcast, ou un podcast que nace do libro que Carballeira escribíu a partir de ideas recollidas nos obradoiros de narración oral, arredor do tema do medo, que impartíu en diferentes centros educativos.

Falamos con ela co gallo da súa participación, onte, no club de lectura do Espazo Lectura de Gondomar, sobre o seu texto As alumnas, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023, que foi levado á escena por Culturactiva. As alumnas, o espectáculo, poderá verse hoxe, día 27, no Auditorio Lois Tobío de Gondomar ás 20:00 horas.

–Paula, por que escolleches a María Barbeito como eixo vertebrador de As alumnas?

–Encomendáronme un texto que falase da muller na época franquista. Eu quería falar de moitos temas, e a educación abranguía todo o resto do que quería falar: da situación da muller nesa época, do que se cambiou, do que non… E xusto nese momento de tanta transformación social (coa guerra, a posguerra…) ten sentido o tema da educación, porque en pouco tempo houbo moitos cambios. A figura que iniciou un movemento pedagóxico que despois se truncou foi María Barbeito. Como temos esta eiva, de que moitas mulleres van quedando polo camiño sen un coñecemento que permita que estean presentes na memoria colectiva, pensei que sería unha boa ocasión para retomar a figura de María Barbeito, e que dese orixe á peza, aínda que non fose unha biografía, pero si convertela nun personaxe referencial e que dalgún xeito, a través dos personaxes das alumnas, se poda reconstruír o que significou unha figura como a súa, e todo o que significa que quede no esquecemento. Que non é tan así, porque afortunadamente hai moita xente que aínda a ten na memoria, pero nunca se sabe ata onde imos chegar.

–Falas na peza da resurrección da memoria e da resurrección da carne, e dis que o importante é a resurrección da memoria. É iso o que fas, recuperando a esta muller esquecida?

–Eu creo que todo o mundo, cando escribimos, e sobre todo cando escribimos teatro, intentamos chamar a atención sobre determinadas cousas. No meu caso, como creadora, a memoria é un tema que teño moi presente, porque a partir de aí podemos crear, podemos cambiar, podemos transformar a sociedade. E si que é verdade que nesa época, onde están tan presentes contidos relixiosos como a resurrección da carne, parecíame interesante darlle outro sentido: facer un contraste con ese materialismo, no que aínda hoxe estamos imbuídas, con algo que non é material pero que, ao final, é o que permanece no tempo, que é a memoria.

–O verbo é carne, tamén. Dis no texto que a liberdade só se entende cando falta, e fas unha reflexión etimolóxica sobre as linguas vernáculas como linguas dos escravos. Dis que o galego é unha lingua vernácula. É o galego, xa que logo, unha lingua de liberdade?

–Como o verbo é carne, cando materializas as ideas nas palabras, dalgún xeito esa materialización, no verbo, na palabra, é o alimento do espíritu. No da lingua vernácula hai unha reflexión sobre a orixe da palabra. Eu estudei filoloxía, porque me gustan moito todas estas cuestións. A orixe da palabra vén dos etruscos, de que unha vez que foron invadidos polos romanos (isto explícase na obra) a súa lingua quedou para uso doméstico, para falar na casa, aínda que a lingua de intercambio público era o latín (a lingua da xente que conquistou). Nese sentido hai moita semellanza coa historia do galego. Durante moito tempo o galego, e máis na época que reflicte o texto, era a lingua para estar na casa, mentres que a lingua considerada culta era o castelán. A escravitude está entendida dun xeito metafórico, ao final somos escravas de moitísimas cousas. Entón si, a lingua galega é unha lingua de liberdade porque podemos expresarnos e tamén, co cambio histórico, foi gañando (pola loita das persoas dedicadas á cultura e a resistencia do pobo) todos os ámbitos nos que unha lingua pode ser empregada. Tamén como transmisora de cultura. Nese sentido si considero a lingua galega unha lingua de liberdade para recuperar a identidade, e tamén para saber nomear o mundo que nos rodea. Para saber quen somos, e expresar o mundo. Ao mesmo tempo é unha lingua escrava, como moitas linguas. Tamén o castelán é escravo doutra serie de cousas.

–Botando man doutro texto teu, Hai quen escolle os camiños máis longos, podería dicirse que tanto Rosa como Elvira (personaxes de As alumnas) son mulleres que escolleron os camiños máis longos?

–Unha cousa é ter tendencia a escoller os camiños máis longos (iso tamén é o que permite o desenvolvemento dunha peza teatral), e eu creo que si, as dúas a teñen. E tanto en Rosa como en Elvira esa tendencia parte da educación que recibiron de nenas, que lles fai cuestionar a contorna, ter unha actitude crítica, expresar a súa opinión. Dende o momento no que iso acontece, vas escollendo os camiños máis longos porque non te contentas co que for, sempre ves o outro lado das cousas e tentas buscar outras posibilidades. Ás veces, por circunstancias da vida, como a todas nos pasa, pois escollemos os atallos, ben porque non temos forzas para afrontar o que se nos pode vir enriba,ben porque escollemos deliberadamente a comodidade. Pero temos que sentir ese pulo, e saber cando escollemos atallos e cando queremos ir polos camiños máis longos. Para min, o peor é non sentir ese pulo, non saber, e quedar nunha situación confortable que non ten aliciente transformador.

–Hai quen escolle os camiños máis longos e As alumnas, que se publicaron no mesmo ano, foron escritas de modo paralelo?

–Penso que Hai quen escolle os camiños máis longos foi anterior. Si que é verdade que nós somos quen somos, e en determinados momentos da nosa vida hai temas que nos dan voltas na cabeza. No meu caso, aínda non saín do momento no que xurden obras como esas dúas, que é o momento da preocupación polo teu lugar no mundo: como muller, como creadora… Polas imposicións e os sitios aos que te ves obrigada a ir e non queres, que podes facer para saír de aí… Esta actitude un pouco rebelde ante as imposicións, ante os dogmas. Son temas que me dan un pouco voltas á cabeza. E tamén o tema da memoria, o tema de ter voz propia, de que se escoite a túa voz. En Hai quen escolle os camiños máis longos están as voces de determinados personaxes de contos tradicionais nos que alguén conta a súa historia, pero non elas. No caso de Rosa e Elvira, sendo teatro, xa é diferente. E de feito, na adaptación teatral de Hai quen escolle os camiños máis longos quixemos darlle corpo a esas voces.

–Escribir consiste, entón, en pasar a vida tratando de repostar desesperadamente as mesmas preguntas?

–Si, e tamén de provocar. Como creadora supoño que si, tentas atopar respostas na escrita, pero tamén propoñer preguntas. Ás veces non é tanto respostar, como propoñer preguntas. Se cadra ten que ver coa identidade galega, con ese tópico do relativismo, de: ben, aceptamos que isto é así pero... E se non fose así? Que podemos facer para mudalo? Ou, que che parece isto? Preguntas que están implícitas na propia escrita.

–As alumnas foi unha encarga de Culturactiva. Cando escribes teatro escribes sempre para a escena?

–Si. Non ten que ser coma neste caso, que o texto ía ser posto en escena ao pouco. Nin sequera ten por que haber un proxecto de posta en escena, pero si que sempre escribo para que nalgún momento se leve a escena, coa escena posta no pensamento. Tamén é verdade que nas obras de encarga, no meu caso, eses retos que che provoca a situación, que che fai saír da túa zona de confort... Porque, de súpeto, non é que ti decidas falar sobre algo, senón que che din: por que non falas sobre isto? E ás veces, cando estás contenta co resultado da obra, acaban sendo máis túas, quizais, que outras que saen de ti. Porque eu teño tendencia a ir sempre polo mesmo camiño. Entón, que alguén te saque dese camiño e te propoña outros, ás veces é interesante para enfrontarte a retos. E, ao final, ti o que queres é facer esa encarga túa. Pero sempre pensando na escena, ben nunha montaxe que vai ter lugar, ou ben na escena que cadaquén imaxine ao lela, porque o teatro lido ten ese compoñente marabilloso de facer, cada lectora, a súa posta en escena na imaxinación.