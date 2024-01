Fomentar hábitos de vida saudables, pór en valor o seu patrimonio natural e dinamizar o rural son algúns dos obxectivos da oferta de roteiros guiados e interpretados que o Concello de Covelo oferta ao longo do ano dun xeito estable, gratuíto e programado.

Neste 2024 continuarán as xornadas de portas abertas do conxunto Serradoiro dos Carranos, que alberga unha aula da natureza e interpretación do patrimonio etnográfico; roteiros guiados polo guía de montaña Julio Eiroa polas nove rutas locais; as visitas do alumnado do CEIP enmarcadas no proxecto RíosAldeasMontañas e os encontros de intrepretación astronómica, ademais dos roteiros polas dúas etapas da Vía Mariana ao seu paso por Covelo.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, sinala que con estas iniciativas dase a “coñecer o patrimonio natural e tamén histórico, achegándose a el con respecto e guiados por profesionais que coñecen a fondo o territorio”.

Na programación contémplanse un total de 12 xornadas de portas abertas do Serradoiro dos Carranos, unha por mes agás en marzo, e en decembro que se realizan dúas. Tamén se ofertan actividades de observación do ceo nas catro estacións marcadas para o mes de febreiro, abril, xullo e novembro baixo o título “Ceo de Inverno/Primavera/Verán/Outono. Paraxe Starlight”. Nove citas para camiñar e coñecer os roteiros do Concello e Comunidades de Montes en Man Común, e dúas saídas pola Vía Mariana completan a oferta.