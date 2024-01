O alcalde da Cañiza, Luis Piña, entregou o pasado 16 de xaneiro a terceira rolda de premios da campaña de activación e fidelización do comercio local que comezou o pasado Nadal en colaboración coa Asociación de Comerciantes da Cañiza.

Os e as portadoras dos números premiados recolleron os seus premios, consistentes en cinco vales de 10 euros cada un, canxeables nos establecementos da Cañiza.

O importe total dos premios entregados ascendeu a 900 euros, que se suman aos 1.800 euros xa entregados os pasados días 26 de decembro.

O vindeiro día 31 de xaneiro terá lugar o cuarto e último sorteo, polo que a campaña continuará activa ao longo de todo este mes.

As persoas interesadas en participar só teñen que lembrar solicitar o seu boleto cando fagan as súas compras no comercio local cañicense.