O Concello do Rosal retoma neste novo ano os seus “Cafés en Igualdade”, que percorrerán durante os vindeiros cinco meses os locais de hostelaría dos barrios rosaleiros. O goberno municipal trasladará así ás diferentes parroquias este programa que busca converterse nun espazo de reunión para todas as familias rosaleiras no que conversar de xeito cómodo e distendido sobre temas de interese ao tempo que se promove a conciliación familiar, laboral e persoal.

“Queremos que todas e todos os rosaleiros poidan desfrutar desta iniciativa que non deixa de sorprendernos pola grande acollida que ten”, recalca a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

A educadora social Angelina Gándara foi a encargada de inaugurar esta nova etapa dos “Cafés en Igualdade” con “O amor romántico. Desmontando mitos”. Ás 17.30 horas no Restaurante As Brasas, Gándara abordou dende un punto de vista práctico a desmitificación do amor romántico, amosando ao público asistente os mitos que rodean o amor romántico, como a media laranxa, a omnipotencia, a exclusividade, ect. Só entendendo de onde veñen estes mitos “poderemos desmontalos e ter unha visión máis libre das relacións amorosas”, di a educadora.

Todas as sesións dos “Cafés en Igualdade” serán de balde, os últimos xoves do mes ata maio e de 17.30 a 18.30. O proxecto conta co financiamento do Ministerio de Igualdade a través de fondos do Pacto de Estado contra a violencia de xénero 2023- 2024.