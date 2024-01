A biblioteca municipal de Salvaterra cumpre dous anos cun aumento notable no número de usuarios. O espazo inaugurouse o 17 de xaneiro do 2022 e dende entón permanece aberto para o uso de persoas de tódalas idades dende os máis pequenos ata os maiores.

Durante o pasado ano a Biblioteca fixo máis de 1.100 préstamos de libros dunha colección que ano a ano vai en aumento incorporando novos títulos. Ademais a Biblioteca forma parte do Club de Lectura de Galicia a través do cal pódense conseguir en préstamo aqueles libros que non figuran no catálogo.

Dende que se inaugurou a nova Biblioteca, o horario ampliouse e tamén as actividades ofertadas tanto na ludoteca como na aula polivalente. Dende o Concello de Salvaterra de Miño “búscase que este sexa un lugar onde os máis pequenos poidan achegarse a este espazo de lectura pero tamén onde os estudantes atopan as comodidades que precisan para o estudo ademais de incluir actividades dirixidas ós nosos maiores como obradoiros de memoria.”

Durante os meses de maio a xullo reforzarase o horario de apertura co fin de facilitar o estudo para alumnos e alumnas que se presenten á EBAU e teñan recuperacións.