Baiona convida a redescubrir a historia do 1 ao 3 de marzo

Baiona retrocederá 531 anos para revivir a chegada de Martín Alonso Pinzón na Carabela Pinta coa noticia do descubrimento do “novo mundo”. Será na Festa da Arribada, declarada de Interese Turístico Internacional ,que este ano chega á súa vixésimo oitava edición.

O Concello de Baiona comezou xa cos preparativos desta celebración ambientada no século XV que terá lugar a primeira fin de semana do mes de marzo, o venres 1, sábado 2 e domingo 3. Tres xornadas cunha morea de actividades para toda a familia cuxa programación se dará a coñecer máis adiante e na que non faltará o Real Mercado Medieval. Precisamente para participar neste cun posto de venda e/ou exhibición o Concello vén de abrir o prazo de presentación de solicitudes con data límite o 9 de febreiro. Todas as persoas interesadas en obter autorización para a instalación dun posto deberán cubrir a solicitude oficial e a declaración responsable e presentalas no rexistro xeral do Concello ou a través da sede electrónica baiona.sedelectronica.gal. As bases e toda a documentación precisa pode descargarse na páxina web municipal www.baiona.gal. Ademais, dende o Concello habilitan un enderezo de correo electrónico (mercadoarribada@baiona.gal) e un número de teléfono (699 199 400) aos que poder dirixirse para resolver calquera dúbida ou aclaración.

Emprazamento

Os postos situaranse dentro do recinto do mercado que comprende as seguintes rúas e prazas: Praza do Pai Fernando, Ventura Misa, Praza Pedro de Castro, Conde, Fonte de Ceta, Lorenzo de la Carrera, Praza do Concello, Xogo da Bola, O Reloxo, Diego Carmona, A Laxe, San Lorenzo, Manuel Valverde, San Xoán, Praza de Santa Liberata, Marqués de Quintanar, Avda. Elduayen, Alameda Carabela Pinta, Ramón y Cajal, Parque da Palma e paseo Ribeira.

Estarán abertos os tres días. O venres 1 e sábado 2 en horario de 10.00 a 00.00 horas e o domingo 3 dende ás 10.00 ata as 22.00 horas.

Ambientación

Os postos deberán ter unha ambientación acorde coa festa, o mobiliario e estruturas deberán ser de madeira, arpilleira e palla e calquera material terá que estar recuberto con tecidos rústicos (liño, tela de saco, sedas...). Ademais, todas as persoas ao fronte do posto deberán ataviarse con traxes adecuados á época e á historia na que se ambienta a festa, que data do século XV.

Cetrería

Os produtos de venda e exhibición autorizados deberán ser naturais, autóctonos, feitos a man e elaborados na casa, de características artesás e ancestrais. Poden ser produtos de alimentación (pan, empanadas, empanadillas, filloas, queixos, embutidos...), bebidas (viño, cervexa, refrescos..), artesanía (produtos feitos a man e nos que se empreguen materiais como corda, mimbre, barro, madeira, ferro, tecidos, prata, ouro, bronce, pedra, pizarra, coiro, gomaeva, metal, etc), demostración de oficios artesanais (alfareiros, ferreiros, canteiros, carpinteiros, cesteiros, telleiros, repuxado de coiro, encaixes de bolillos, calceta, orfebrería, redeiros, etc), antigallas (apeiros de labranza, chaves de ferro, utensilios e pezas cunha antigüidade superiores a 50 anos) e tamén animais. E é que este ano volven considerarse as exhibicións de aves de cetrería e animais domésticos en catividade que teñan toda a documentación e os permisos legais esixibles para a súa exhibición ao público.

De entre todas as solicitudes presentadas por rexistro, sortearanse 52 “tenderetes” do Concello. Dita adxudicación realizarase mediante sorteo público que terá lugar o sábado 10 de febreiro ás 11.00 horas no salón de plenos do Concello de Baiona.

Por outra banda, haberá postos de establecementos, postos propios e postos gremiais, que se adxudicarán tendo en conta o tamaño do posto, os metros dispoñibles na rúa, a ambientación medieval do posto, as características dos produtos á venda e a mellor circulación e seguridade das persoas dentro do recinto do Mercado Medieval.

Unha vez publicadas ambas as listaxes, deben efectuar o pago das taxas no prazo establecido.