Argentina Rodríguez foi a gañadora do sorteo do “Reto lector 2023″. Trátase dunha iniciativa de fomento da lectura para o público adulto, posta en marcha polas bibliotecas municipais de Redondela, a proposta da Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela, consistente na lectura de 12 libros ao longo de 2023, que debían axustarse a unha serie de características indicadas previamente nun calendario de lectura. Un desafío a modo de xogo no que o aliciente era enfrontarse a lecturas en diferentes xéneros, formatos e estilos.

O sorteo realizouse entre aqueles participantes do reto que foron quen de completar a ducia de lecturas dese calendario: un total de 17 persoas de entre as 37 que participaron. O premio foi un variado lote de libros. Ademais, todos os que remataron o reto recibiron un agasallo.