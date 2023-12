A II San Silvestre Solidaria de Tui agarda bater un novo récord de participación, superando as 600 persoas participantes, na súa segunda edición o próximo sábado 31 de decembro ás 10.30 h. A inscrición fechou o xoves 28, e será solidaria coa AECC.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, manifestou o seu agradecemento a todas as persoas que fan posible a celebración desta proba pola súa “participación e compromiso” nun evento lúdico-festivo-deportivo e cunha vertente solidaria. Nese senso quixo pór de manifesto o traballo que ao longo dos 365 días do ano realizan dende a AECC, entidade para a que serán as doazón recollidas na carreira.

Enrique Cabaleiro reafirmou “o compromiso desta institución con todas as probas de carácter solidario”.

Pilar Barbosa, a delegada no Baixo Miño da AECC, sinalou que grazas a iniciativas coma estas poden seguir axudando a familias e persoas cunha enfermidade oncolóxica. Fixo ademais un chamamento a sumarse á asociación coma voluntarios e voluntarias, un labor que dicía é moi gratificante, para o que as persoas interesadas poden contactar co 647771998

A II San Silvestre Solidaria de Tui “Correr e Andar” sairá o domingo, 31 de decembro, ás 10.30 h dende o Paseo da Corredoira para realizar un sinxelo percorrido de catro quilómetros polo centro urbano. Ao remate haberá rosca e chocolate quente para todas as persoas participantes, así coma 12 uvas, que se tomarán ás doce do mediodía na praza da Inmaculada.