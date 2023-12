Ante a expectativa dun aumento notable na chegada de peregrinos e outros visitantes, a Oficina Municipal de Turismo ampliou o seu horario de atención este ano, chegando a abrir os domingos nos meses de maior afluencia.

Durante este ano foron atendidas na Oficina de Turismo máis de 10.000 persoas interesadas en coñecer e visitar a Guarda e os seus arredores.

O Monte de Santa Trega mantense no número 1 das consultas realizadas. No verán, as visitas guiadas ao Castro de Santa Trega, e as saídas de navegación na embarcación do Piueiro son as actividades máis demandadas.

O 40% das persoas que visitan a Oficina pernoctaron no municipio. Unha grande porcentaxe dos turistas son nacionais, e a maioría de visitantes internacionais son peregrinos, a excepción de portugueses e franceses, que tamén estána crecer nestes últimos anos.

No referente ao Monte Santa Trega pódese afirmar que segue a ser o recurso máis destacado da Guarda, mantendo os visitantes anuais. Tamén houbo un incremento das visitas didácticas concertadas para os centros escolares, e para adultos. O museo de Santa Trega fechou as súas portas por este ano, regresando o 15 de febreiro como ven sendo habitual.