O Concello de Salceda, en colaboración cun grupo de voluntariado local e coa coordinación da Concellaría de Axenda Ecolóxica do municipio, vén implementando nos últimos meses unha iniciativa de benestar animal centrada no control e xestión ética das colonias felinas que proliferan no casco urbano do municipio.

O método que seguen, implementado en cada vez máis vilas e cidades de toda Europa, é o C.E.R., siglas das palabras “captura”, “esterilización” e “retorno”. Este método consiste en capturar aos gatos rueiros, levalos a unha clínica veterinaria para a súa esterilización, e liberalos de novo no seu hábitat de orixe unha vez se recuperen da cirurxía. Evítase deste xeito a proliferación incontrolada de felinos nos núcleos urbanos, ao tempo que se mellora a súa calidade vida, que nestes animais diminúe notoriamente nos períodos de celo e cría.

Asimesmo, estanse a levar a cabo no municipio outras medidas para mellorar a calidade de vida destes animais, como a construción de refuxios nas súas colonias, ou a identificación e posta en adopción daqueles individuos que, mesmo sendo silvestres, son sociables, ou están en idade de socialización. O grupo de voluntariado, que promove as adopcións a través do perfil de Facebook “Adopciones Salceda de Caselas”, xa conseguíu a adopción de 7 exemplares. Actualmente buscan a máis persoas dispostas a colaborar con eles no coidado e alimentación das colonias felinas.

Dende o Concello, Marcos Troncoso, concelleiro de Axenda Ecolóxica e un dos impulsores da iniciativa, fai un chamamento á veciñanza para que “respecten o traballo altruísta destas persoas, que só buscan o benestar destes animais, ao tempo que contribúen á non proliferación de posibles zonas insalubres.” Sobre as clínicas veterinarias de Salceda, nas que os animais son esterilizados, engade Loli Castiñeira, alcaldesa do municipio, que “ están a facer un traballo exemplar do que non podo sentirme máis orgullosa”.

O método C.E.R. é a principal alternativa ética aos modelos de xestión letais, consistentes na captura e exterminio dos animais rueiros e abandonados, que demostraron nos últimos anos ser ineficaces no control poboacional, porque non impiden a reprodución dos animais.