O Concello de Redondela despide o ano por partida tripla con dúas festas para o público mozo e adulto e unha dirixida aos máis pequenos da casa.

Onte a noite, o paseo marítimo de Chapela acolleu a actuación da orquestra Olympus nunha celebración na que non faltou o repenique das doce badaladas. E hoxe volverán a soar no Campo da Feira de Redondela nunha festa, que dará comezo ás 22.00 horas, amenizada pola orquestra París de Noia e a discoteca móbil CDC. En ámbolos dous actos as uvas que se reparten teñen carácter solidario; Son da Man, Cáritas Redondela e Asociación Contra o Cancro de Redondela serven as 12 uvas a cambio de doazóns voluntarias que van destinadas integramente a estes tres colectivos.

Mañá domingo será a quenda da cativada. A festa infantil pre fin de ano celebrarase á vez na Praza da Constitución, en Redondela, e na alameda Rosalía de Castro, en Chapela, entre ás 11.00 e as 13.00 horas. Será unha celebración chea de música, xogos e actividades para que os nenos poidan despedir o 2023 e á que non faltara a Coca Simona,

A programación cultural do Concello de Redondela continuará xa na primeira xornada do ano 2024, con actividades ao longo de toda a vindeira semana. Así, o 1 de xaneiro, ás 19.00 horas no auditorio da Xunqueira, a Orquestra de Saxos ofrecerá un concerto, onde ao día seguinte, ás 18.00 horas, o Mago Teto presenta o seu espectáculo “Pequenas grandes maxias”. O mércores 3, ás 18.00 horas, no multiusos de Chapela, represéntase a obra “Ghop!” de Teatro ó Cubo. E o xoves día 4, de novo no auditorio da Xunqueira, ás 18.00 horas, teatro infantil “Antón, un neno diferente”. Todas estas actividades son con entrada de balde.

Reis Magos

A programación cultural do Concello de Redondela continuará xa na primeira xornada do ano 2024, con actividades ao longo de toda a vindeira semana. Así, o 1 de xaneiro, ás 19.00 horas no auditorio da Xunqueira, a Orquestra de Saxos ofrecerá un concerto, onde ao día seguinte, ás 18.00 horas, o Mago Teto presenta o seu espectáculo “Pequenas grandes maxias”. O mércores 3, ás 18.00 horas, no multiusos de Chapela, represéntase a obra “Ghop!” de Teatro ó Cubo. E o xoves día 4, de novo no auditorio da Xunqueira, ás 18.00 horas, teatro infantil “Antón, un neno diferente”. Todas estas actividades son con entrada de balde.

E como cada véspera do Día de Reis, Redondela recibirá a visita das Súas Maxestades de Oriente. Ás 18.00 horas do venres día 5 de xaneiro iniciarán o percorrido polas rúas da vila e posteriormente celebrarase unha recepción Real na Casa do Concello. Tamén en Chapela, Melchor, Gaspar e Baltasar desfilarán nas súas carrozas dende o Alto da Encarnación.

Por outra banda, o Concello ofrece tamén a posibilidade de realizar unha videochamada cos Reis Magos. Para elo é preciso facer reserva a partir do vindeiro luns, 18 de decembro, a través da páxina web www.barafundaanimacion.com.

E como xa é tradicional, as rondallas e ranchos de reis porán o broche de ouro á programación de Nadal o día 6 de xaneiro a partir das 10.00 horas polas rúas de Redondela.