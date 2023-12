Salceda de Caselas concluíu onte o seu Pequeno Circo de Nadal. Foi co concerto de rock infantil a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona, que recolle os clásicos populares galegos dándolle o seu toque particular, así como moitos outros temas propios, percorrendo xéneros musicais como o ska, o reggae, a cumbia, o tango… O día 29 xa comezara enérxico, trala actuación ás 12:00 de Laura Orduña, coa súa proposta “Calista, Especialista”, un espectáculo de clown para ensinar aos máis cativos a non ter medo á escuridade, a coidar o corpo e o corazón e a respectar aos que nos rodean.

Os pequenos e pequenas da casa non tiveron, esta semana, tempo para aborrecer, xa que dende o día 26 este particular circo encheu as rúas de Salceda de maxia e diversión asegurada para a cativada. Entrou na vila anunciándose a todo tren co circo de elfos, que fixeron notar a súa presenza co seu pasarrúas e cabaret, no que ensinaron ás familias a bailar como un elfo, escorregar o frío e xuntar a paciencia suficiente para agardar ao Reno Rodolfo. Os elfos déronlle paso ao show “Un home orquestra!” de Cé Orquestra Pantasma, no que o incansable animado, contacontos, multi-instrumentista e dinamizador puxo aos máis pequenos a cantar, saltar e bailar.

Logo dese frenético comezo, o descanso foi necesario, e o día seguinte abriuse coas “Panxoliñas!” da Aldea Musical de Nadal, unha deliciosa proposta que retoma a tradición de ir cantar panxoliñas porta por porta. Os habitantes dunha aldea de casiñas de xenxibre convidaron ás familias a coñecer as panxoliñas máis destacadas do panorama internacional.

Nin sequera o Apalpador, que visitou a vila da man de Caxoto o día 27, quixo perder a oportunidade de pasar un día de brincadeira no Pequeno Circo de Nadal, e aproveitar para contarnos a verdadeira historia do carboeiro do Caurel.