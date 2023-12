O pasado martes 26 de decembro Migallas Teatro deslumbrou ao público con ‘Contarte con arte no Nadal’, un espectáculo que fusiona a tradición, a crítica e a diversión cunha ollada universal ás situacións da vida cotiá.

Con esta proposta, a compañía achegou o teatro a todas as idades nunhas datas tan sinaladas, proporcionando momentos cheos de gargalladas pero tamén de reflexión nun ambiente festivo e divertido, que transformou o primeiro andar do Mercado de Tomiño nun escenario máxico no que rapazada e familias se mergullaron na maxia do teatro cunha perspectiva fresca e contemporánea. O evento formou parte das actividades programadas polo Concello de Tomiño “para que a veciñanza goce desta época tan sinalada non só cunha morea de actividades de balde, saíndo ás nosas rúas e desfrutando do noso municipio”.

Outras actividades serán, hoxe ás 22:00, a festa pre Fin de ano na carpa da praza do Seixo, ou a visita do Apalpador, que atenderá aos máis novos da familia mañá ás 12:00 no Mercado de Tomiño.

O próximo ano abrirase cos inchables na carpa da praza do Seixo os días 3 e 4 de xaneiro, ámbolos días a partir das 16:00, e a cabalgata de Reis que o día 5 percorrerá todas as parroquias do municipio.