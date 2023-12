Un ano máis, os veciños e as veciñas das parroquias do Rosal uníronse nestas festas para celebrar un “Nadal sostible” grazas ao deseño e elaboración dunha orixinal e enxeñosa decoración realizada con diferentes materiais naturais e de refugallo.

Trátase dunha iniciativa que leva poñendo en práctica a veciñanza de barrios do Picón e Caselas dende hai moitos anos, e que xa dende o pasado Nadal se estendeu a outros barrios ou parroquias. Este ano participan tamén A Fecha, As Eiras, Fornelos, Martín, Novás, Pancenteo, Portecelo e O Xestal. Beléns feitos con madeira, estrelas de ramas, animais decorados con follas, árbores adornados con bonecos de neve feitos con botes de iogur, personaxes realizados con verde ou piñas, elementos recheos de palla, decoración feita con gancho, árbores con palés, adornos con botellas de plástico... Son algúns dos elementos que decoran durante estes días as parroquias rosaleiras. Tamén, ata a fin das festas de Nadal, permanece aberto ao público de 16.00 a 19.00 horas o belén da Igrexa do Rosal.

“É un orgullo ver a toda a veciñanza participar nun proxecto tan marabilloso que non só fomenta o coidado do noso medio ambiente, senón que une ás persoas e fomenta a colaboración e a socialización para gozar todas e todos xuntos da maxia do Nadal”, destaca a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

A rexedora felicitou a toda a veciñanza “por participar nesta fermosa iniciativa que salienta o marcado carácter asociativo do noso concello, un dos sinais de identidade do Rosal. Esta segunda edición do noso “Nadal sostible” recalca a implicación dos rosaleiros e rosaleiras en todas as actividades do municipio”.

Fernández Callís convida a toda a veciñanza a percorrer os barrios e visitar as creativas obras de arte feitas polos habitantes do Rosal, con tanto cariño como conciencia medioambiental, que continuaran adornando as rúas e prazas da vila ata a fin destas festas de Nadal.