A maxia do Nadal da Guarda comenzou co acendido do alumeado, e nas seguintes semanas ofreceu diversión familiar con teatro e as citas tradicionais de Nadal, coma o concerto de panxoliñas e o Festival de Nadal do Conservatorio de música.

Continuando coa gran tradicións nos Beléns realizados por iniciativa de veciños, que cada ano decoran escaparates e portais con Beléns moi completos e traballados e que este ano se identificaron na Ruta de Beléns do Nadal da Guarda dende a Rúa do Porto ata o Colexio dos Padres Somascos. Os cativos e cativas foron recibidos por Papá Noel xunto os seus elfos quen escoitou con atención os seus desexos e recolleu as cartas. O mércores 27 continuou a festa con xogos populares e desafíos de Nadal, que regresarán o vindeiro 4 de xaneiro. O 2024 encertarase co espectáculo infantil “As palabras perdidas”, o mércores 3 de xaneiro ás 17:00 na carpa do Nadal da Praza de Avelino Vicente. E o xoves 4 de xaneiro regresarán os xogos populares ás 17:00 na carpa. A maxia do nadal terá o seu momento especial coa chegada dos Reis Magos ao porto, o venres 5 de xaneiro. A Cabalgata mudará o seu percorrido habitual e dará comezo ás 18:00 dende o porto, subindo a rúa Concepción Arenal ata chegar a Praza de Avelino Vicente. No interior da carpa do Nadal realizarase a recepción dos Reis, e a cativada poderá facer as súas peticións aos reis nesta noite tan especial para os máis pequenos da casa.