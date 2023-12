Arbo prepárase para recibir o ano 2024 cunha proposta especial dirixida aos máis pequenos da casa, como xa ven sendo tradición nos últimos anos.O Concello de Arbo organiza un ano máis “DiverAventura”; un parque de xogos con inchables e atraccións pensado para os cativos e cativas, que se intalará o 1 de xaneiro no Pavillón Polideportivo Municipal, a partir das 17:00 horas. Esta actividade contará ademais coa presenza do Paxe Real, que acudindo en nome das súas Maxestades, os Reis Magos de Oriente, recollerá as cartas que a cativada escriba para estes seres máxicos. “DiverAventura” promete ser un espazo de diversión e encontro para as familias e os máis pequenos da localidade.