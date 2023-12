Hai aproximadamente 6 meses que catro profesores da Escola de Música Moderna da Cañiza, capitaneados polo seu director Diego Padín, decidiron xuntarse coa aspiración de facer un musical inspirado nos anos 70, 80 e 90, que homenaxease a esa música que produce nostalxia cando a escoitas na radio, mesmo sen tratarse dos grandes éxitos máis emitidos na época.

Comezaron a preparar os temas musicais coma os dun concerto ao uso, pero despois xurdiulles a idea de escenificalos. Estudaron en profundidade o significado das letras, e decidiron pór en escena o que significa cada canción, como por exemplo “November Rain”, de Guns’n’Roses, que fala da morte dun amor e que van escenificar igual ca o video oficial da banda. “Fala dalguén que ten que matar ao amor da súa vida para conseguir un proxecto de traballo, e na canción mátao. Nós escenificámolo coma no vídeo. Metemos a unha muller nun cadaleito e tocámoslle a canción a carón da caixa”, cóntanos Padín, que en Imperium é o responsable da voz e o piano. Xunto a el Diego Mosquera, guitarrista e baixista, Alexandre Cabanelas, responsable da sección de vento, e Agustín Domínguez, encargado da percusión.

A banda chámase Imperium para honrar eses anos da música que “para min foron os máis produtivos da historia. Creouse un imperio musical practicamente do nada, simplemente con sentimento.”, di Padín. Imperium xorde coa vontade de facer un traballo diferente ao que actualmente se fai no mundo da música popular.

Para estes músicos e mestres é fundamental que os alumnos e alumnas da escola sexan integrados no espectáculo, e teñen a intención de aumentar aos poucos o número de estudantes que participan.

Un traballo interxeracional

Este musical busca ser unha reivindicación da historia da música máis próxima ao noso tempo, pondo en valor a súa calidade. A principal aspiración dos seus creadores é coidar o sentido do ouvido adaptándose aos tempos visuais: conseguir un son óptimo que faga honor aos seus referentes, e escenificar coidadamente cada unha das cancións.

Este musical, que procura achegar ao público de hoxe os grandes éxitos de onte, está ademais formado por un elenco completamente interxeracional. Ademais dos integrantes da banda Imperium, formarán parte do espectáculo alumnos e alumnas da Escola de Musica Moderna da Cañiza, con idades comprendidas entre os 4 e os 70 anos.

“Temos por exemplo un señor que está xubilado, que nos fai de presentador. É alumno de piano da escola. Explica a historia de cada tema, e de por que o escollemos para o espectáculo.”

No sector da rapazada, dous mozos de 18 anos fan unha coreografía inspirada en “Flashdance” coa colaboración dunha ximnasta de 9 anos. Outra nena, de 11 anos, canta unha canción dos anos 80. Os participantes máis novos son cativos de 4 anos.

Están a tempo de escoitar aínda este nacemento. Hoxe ás 20:00 actúan no concello de Vilamarín.

A radio vehicula esta viaxe musical ao pasado

Este musical foi construído dende o amor pola radio, e coa vontade nostálxica de darlle importancia. A radio, dinos Padín, “adoitaba emitir as cancións coas que a banda traballa, pero co cambio dos tempos xa non o fai.” Escolleron a radio como fío condutor do concerto porque é unha ferramenta cega, que depende completamente do ouvido. No momento no que entraron nas nosas vidas “os móbiles, tablets, todo iso, foise perdendo un pouquiño o tema da radio. Estamos vinculados a ver imaxes, e ainda que escoites a música, comes pola vista, mentres que antigamente comías polas orellas”. Cancións como “Radio Gaga” ou “Video killed the radio star” veñen a este concerto teatralizado, xunto a bandas como Supertramp, Wax ou Toto, para pór o foco sobre a importancia da radio, e este traslado do ouvido cara á vista no noso xeito de nos relacionar co mundo. Fano tal e como sonan as citadas cancións, cunha mestura da nostalxia e a alegría, nunha explosión de amor pola música e de traballo duro.