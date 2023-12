A cidade de Tokio, no Xapón, é tan luminosa que dende o espazo exterior luce como unha grande mancha de luz. Tanto é así que o proxecto “Black Marble” da NASA situouna como a cidade máis luminosa do mundo. Pero nestas festas saíulle competencia á cidade nipona: o barrio de Teimende, no concello de Arbo, converteuse este Nadal na milla das luces.

As veciñas e veciños do barrio decidiron este ano alumear e decorar todas as súas casas de xeito colaborativo, converténdoas en toda unha atracción turística. Os teimendenses xuntaron luces e adornos para distribuír entre toda a veciñanza, que decorou cadansúa casa. Algúns deles aportaron materiais, e outros ofrecéronse para axudar na montaxe do alumeado. Para saber se brillan máis as luces do barrio, ou a iniciativa de colaboración veciñal que os teimendenses puxeron en marcha teremos, tal vez, que consultar á NASA.