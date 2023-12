Volve a San Silvestre Solidaria Eurocidade Monção Salvaterra de Miño o vindeiro sábado, 23 de decembro. A proba está aberta á participación da veciñanza de ambas localidades, así como de calquera persoa doutro municipio. Unicamente é preciso inscribirse na páxina web sites.google.com/view/sansilvestre2023, con prazo ata o venres 22, ou no propio día, na Praza do Concello. Ademais, cada participante deberá aportar un alimento non perecedoiro que irá destinado ao Banco de Alimentos.

Celebraranse dúas modalidades, unha infantil, para a cativada ata os 12 anos, con inicio ás 20.00 horas, consistente en dúas voltas á Praza do Concello. E outra, senior, a partir dos 13 anos, que comezará ás 20.30 horas na Praza do Concello e cuxa meta se situará na Praza Deu-La-Deu de Monção, dende onde se disporá dun autobús para facer o percorrido de volta Os dorsais poderanse recoller na biblioteca municipal ao longo de toda a vindeira semana, en horario de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, ou senón o propio día da proba na Praza do Concello.