Papá Noel, no seu atarefado mes de decembro, decidíu, conquistado polo seu famoso xamón, quedar uns días a descansar na Cañiza, e aproveitar para atender con calma ás nenas e nenos do municipio.

Esta tarde ás 16:30 será a súa festa de recibimento, na que atenderá persoalmente as peticións da cativada. Tamén estará dispoñible un buzón Real, no que se poderán facer peticións aos Reis Magos. Ademais, terá lugar o espectáculo de animación infantil “A bailar no Nadal”, e haberá merenda, música e regalos.

Mañá día 17, pola mañá, Papá Noel e os seus axudantes percorrerán a vila nunha papanoealada moteira organizada polo motoclub “Tumbada ás 4”.

O día 21, a partir das 11h, despedirase da Cañiza visitando persoalmente os centros educativos do municipio, trala visita exprés a Laponia que fará o día 19 para levar o xamón da Cañiza á súa familia. Dende alí terá unha videoconferencia coas alumnas e alumnos de Educación Infantil da vila.