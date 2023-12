A Guarda xa ten todo listo para a celebración do Nadal 2023, na que se quere caracterizar por recuperar unha programación cultural de rúa pensada para os diferentes grupos de idade e gustos culturais pero moi centrada nas crianzas e nas familias, sabendo que estes son os principais protagonistas destas datas.

O pistoletazo de saída foi co acto de acendido da iluminación de Nadal o pasado venres, amenizado dun pasarrúas e a actuación do grupo de gaitas da Terceira Idade.

Os que se acheguen á Guarda poden observar nas diferentes prazas da vila unha decoración moi singular que un ano mais corre a cargo das diferentes asociacións do municipio. Colectivos como San Xerome, Avelaíña, Percamino, Comisión de Festas da Guía, Piueiro, Terceira Idade, Érguete e Transmiño son os participantes da iniciativa o Nadal nas Prazas, que pasa por decorar a través de material reciclado e sostible aqueles puntos singulares da localidade con eles vinculado, cunha temática común que este ano quixo inspirarse no clásico “Conto de Nadal” ou nos diferentes contos de Nadal da nosa tradición

A programación continúa hoxe, ás 18.00 horas, no centro cultural, co espectáculo infantl de teatro e clown “Abracadáver” e mañá domingo, ás 17.00 horas, celebrarase o tradicional concerto de panxoliñas na Igrexa Parroquial da Guarda coa participación dos grupos corais guardeses.

A música proseguirá o xoves 21 co Concerto de Nadal do Conservatorio de Música, ás 20.00 horas no centro cultural e o vindeiro sábado terá lugar a tradicional Carreira de San Silvestre, organizada pola Sociedade Atlética do Trega, con saída ás 11.00 horas do Porto. Xa ao serán volverá a música da man do grupo Awen, que ofrecerá un concerto ás 20.00 horas na Praza de Avelino Vicente.

Precisamente, nesta mesma praza celebraranse a última semana do ano diversas actividades pensadas para as crianzas e as familias. O día 27 haberá xogos populares (de madeira, a ra, zancos, buxainas..) de 17.00 a 19.30 horas. Na xornada seguinte, espectáculo infantil “A bailar no Nadal” e o venres 29 Paco Nogueiras en concerto “C@nto Contigo”, ámbalas dúas citas ás 17.00 horas. Xa o 3 de xaneiro terá lugar o espectáculo “As palabras perdidas” e o 4, xogos de Nadal (retos, música e baile).

Na xornada previa a rematar o ano, Gold and Colt en concerto no centro cultural, ás 20.00 horas.

A programación pecharase o 5 de xaneiro coa tradicional cabalgata e recepción das Súas Maxestades os Reis Magos.