O Concello de Nigrán abriu onte oficialmente a súa programación de Nadal co xa tradicional mercado invernal Bule Bule. Dende entón, e ata o día de Reis coa popular cabalgata, sucederanse os actos festivos para todo tipo de públicos e gustos: baile, contacontos, eventos deportivos, cine familiar, corais, rondallas...

A terceira edición do Bule Bule celébrase ata mañá coa novidade de trasladarse desde a Praza Rosalía de Castro á Praza do Concello (fronte ao auditorio) e, unha vez máis, co reto de funcionar como un impulso á creatividade, á música, á gastronomía e á artesanía da comarca. Trátase dun evento único que destaca e celebra o talento artesanal porque o seu propósito é fomentar o feito a man e as habilidades creativas de artistas da rexión, que están representados nunha trintena de postos de venda.

“Eliximos este evento como o gran inicio do noso Nadal aínda que as luces xa se acenderon antes. A realidade é que o Bule Bule é o punto de partida da nosa programación especial, por iso ten máis sentido facer aquí a gran celebración”, explica o alcalde, Juan González.

Deste xeito, o gran evento que marcou o inicio das festas en Nigrán foi a inauguración onte do mercado con “Benito e Rufino”, de Troula Animación, o concerto de The Bar Luthier e un bingo solidario. A fin de semana conta cunha ampla variedade de actividades para nenos e adultos, desde talleres creativos ata actuacións en vivo, asegurando diversión para toda a familia e con programación no auditorio municipal: os concertos da Coral Novos Aires, hoxe ás 19.00 horas, e coral de Chandebrito e Parada mañá domingo á mesma hora e dobre sesión de contacontos en inglés ‘Santa’s Elves’ a cargo de Kids&Us, hoxe ás 11.00 e 17.00 horas.

No exterior, como parte do Bule Bule, repetiranse concertos en sesión vermú e de serán. Hoxe tocarán o cantautor Javier Lago ás 13.30 horas, Music Bross ás 18.00 horas e a banda tributo ao pop rock dos 80/90 El hechizo de Nora ás 20.00 horas. Mañá domingo estará a cantautora Carla Lourdes (13.30 horas) e a rock band The Twinpims (20.00 horas). Os horarios, actividades e o nome de firmas asistentes poderán consultarse a través do seu instagram @bulebulenigran e na súa páxina web www.bulebulenigran.es.

“Estamos emocionados de dar a benvida novamente ao ‘Bulebule’. Esta edición representa un fito significativo, e estamos seguros de que ofrecerá aos visitantes unha experiencia única, chea de creatividade e calor invernal”, sinalan desde Brétema Studio, organizadora do evento de orixe nigranés.

Programación

A programación de Nadal continúa o vindeiro venres co “Encesta un alimento” do CB Nigrán, os papanoeles surfeiros o sábado 23 en Patos e o baile de Nadal pola tarde no auditorio.

Como é tradicional, a rondalla de Santiago de Parada desfilará polas rúas de Nigrán a mañá de Noiteboa.

Os máis cativos poderán gozar de cine o martes 26 coa proxección da película “El origen de los guardianes” e o 2 de xaneiro con “Cuento de Navidad”, ás 18.00 horas no auditorio municipal. Pensado tamén nas crianzas celebraranse uns obradoiros de pintura avós/netos e a presentación do libro do nigranés Iván R. “Los Winkle” o 27 de decembro na biblioteca.

Como é habitual, o día 30 terá lugar a tradicional carreira San Silvestre Solidaria e, antes, o día 28, Os arroases do Val Miñor lanzaranse á auga desde o porto de Panxón.

Ademais, o día 30 terá lugar o concerto de fin de ano da orquestra de saxos de Redondela.

A programación remata o día 5 de xaneiro coa gran Cabalgata de Reis.

Todas as actividades polo miúdo poden consultarse na páxina web municipal (www.nigran.es/agenda) no apartado de “Próximos Eventos”.