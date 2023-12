A mocidade e cativada de Baiona parece estar convencida da necesidade de coidar o noso planeta, e preservalo para as xeracións que veñen.

Colocando o foco na reutilización, o alumnado de 4º da ESO e 2º de FP do IES Primeiro de Marzo organiza mañá, día 17, un mercadiño de Nadal con artigos de segunda man, amenizado cunha sesión DJ e cunha reconfortante chocolatada para os asistentes. Será na Praza do Concello de 11:00 a 20:00, e anuncian tamén a presenza de outras sorpresas e recoméndase calzado cómodo para non deixar de bailar, sempre que o tempo o permita.

Para os máis cativos e as súas familias, levaranse a cabo numerosas actividades con perspectiva medioambiental ao longo do mes, comezando o sábado 20 ás 16:00 coa actividade de confección de adornos de Nadal sostibles na praza do Concello, que estará amenizada con sorteos e xogos ata as 20:30.

Tamén o 29 e 30 de decembro e o 2 de xaneiro, en compañía dos celebérrimos Mickey e Minnie Mouse, a cativada poderá participar en obradoiros de manualidades para transformar obxectos de refugallo en auténticas obras de arte dignas de ser admiradas.

O Concello destaca “o carácter sustentable da programación navideña”, na que toma especial relevancia a participación da veciñanza, e as asociacións e colectivos do municipio, que este ano contribúen á decoración do municipio con adornos reciclados feitos coas súas propias mans, e moita conciencia medioambiental.