Laura, Marcos, Ana, Poli, Carlos, Paula, Eloy e Alba foron os encargados de premer o botón que iluminou a vila do Porriño e deu inicio ao Nadal. Este grupo de usuarios de Accesca inauguraron a programación para estes días festivos nunha xornada na que non faltaron os bailes, a animación, batallas de globos xigantes, chocolate quente con rosca e dous grandes canóns de neve artificial que deixaron branco o chan da Praza Arquitecto Antonio Palacios, facendo as delicias, sobre todo, dos máis pequenos da casa e das numerosas persoas alí congregadas.

Rondallas

O Porriño celebra hoxe unha das súas citas tradicionais da axenda de Nadal. As rondallas de Pontellas e Santa Eulalia de Atios continúan esta tarde o seu particular percorrido levando a música aos recunchos de todas as parroquias. Unha ruta que rematará o 7 de xaneiro co encontro de rondallas no pavillón municipal. Pero antes, hoxe, a de Pontellas fará un pasarrúas por San Rosendo, ás 16.00 horas, e tocará ás 17.00 horas en San Salvador de Torneiros e as 18.00 horas en Pontellas; pola súa parte, a agrupación Santa Eulalia de Atios, actuará en Budiño (Casal) ás 16.00 horas, en Pontellas tamén ás 18.00 horas e terá a súa presentación na súa parroquia ás 20.00 horas. Mañá domingo, ámbalas dúas tocarán, ás 19.00 horas na Asociación Cultural Os Penediños de Atios e a de Pontellas fará, ás 18.00 horas, un pasarrúas polo centro urbano, o mesmo que a de Atios fará o vindeiro sábado 23 e mañá tocará no Círculo Recreativo Cultural (18.00 horas).

Tamén na xornada de mañá terá lugar unha iniciativa benéfica, o Navidance Solidario de Studio 57. Unha gala solidaria cuxa entrada é a doazón de alimentos non perecedoiros. Será no pavillón municipal, con apertura de portas ás 18.15 horas.

A música continuará o vindeiro xoves, da man da Escola Municipal de Música que celebrará o seu Festival de Nadal, ás 19.00 horas no Círculo Recreativo Cultural. Ao día seguinte, ás 17.00 horas, haberá na Praza Arquitecto Antonio Palacios actuacións infantís e obradoiros e ás 19.30 horas, sesión de cine tamén para a cativada no centro cultural, coa proxección do filme “Nico, o reno que quería voar”. O sábado 23 celebrarase o encontro de corais Cantos de Nadal, na Praza do Concello ás 19.00 horas.

Papá Noel

Ademais, ao longo da vindeira semana, os axudantes de Papá Noel visitarán os centros de ensino do municipio para recoller as cartas con todos os desexos dos máis pequenos e para aqueles que queiran estar con el poderán facelo na tarde do domingo 24, na Praza Arquitecto Antonio Palacios, de 16.00 a 18.00 horas.

Pasada a Noiteboa e o día de Nadal, retómase a programación na tarde do mércores 27 con obradoiros infantís no centro cultural, actividade que se repetirá o mércores seguinte, o 3 de xaneiro.

Festa Pre-Fin de Ano

O sábado 30 chega outra das citas ineludibles do Nadal no Porriño: a Festa Pre-Fin de ano. De novo, os máis pequenos da casa a celebrarán en horairo de mañá, de 11.30 a 13.00 horas, na Praza Arquitecto Antonio Palacios, con pasarrúas de personaxes infantís, e pola noite, a partir das 20.00 horas, no mesmo lugar, dará comezo o simulacro das badaladas, nunha festa na que non faltará a música das dúas rondallas porriñesas, ás que seguirán a actuación da orquestra El Como Dominicano e, logo de tomar as doce uvas, sesión dj con Samu Pexe e Pitty.

O Porriño Peque Fest

Xa no novo ano, a cativada volverá a ser a gran protagonista. O Porriño Peque Fest, o gran festival de inchables e animación infantil volverá tomar o pavillón municipal. Desta vez durante tres días, o 2, 3 e 4 de xaneiro, de xeito ininterrompido de 11.30 a 19.00 horas.

E de xeito paralelo, funcionará o tren turístico do Nadal, que percorrerá as rúas da vila os días 2, 3, 4 e 5.

A cabalgata de Reis promete sorprender neste 2024 e irá precedida, o día antes, da visita das Súas Maxestades de Oriente a todas as parroquias.

Deporte

Para o 6 de xaneiro, o Porriño ten preparada unha proba deportiva, a Carreira solidaria de Reis, con saída ás 17.00 horas da Praza Arquitecto Antonio Palacios e para a cal xa está aberta a inscrición na web ecultura.net