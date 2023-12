O Nadal de Salvaterra comezou acompañado por música. Foi o pasado 8 de decembro, co XI concerto de nadal de Lira, que preparou os ouvidos dos asistentes para acompañar a dozura que caracteriza a estas datas.

O acompañamento musical continúa esta tarde ás 19:30, co concerto de nadal do coro Cantemos, na Igrexa de San Lorenzo.

Mañá á 19:00 será o concerto de nadal do coro Lacedurium na Casa da cultura. O municipio da beira do Miño despedirá o ano co concerto de fin de ano da banda de música de Salvaterra, ás 21:00 do 29 de decembro, na Casa da Cultura; e co concerto de saxofón “Volta ós oríxenes”, a cargo do músico Miguel Bargiela, que terá lugar o día 30 de decembro, na Casa da Cultura ás 20:00.

O feche de ouro no eido teatral será o aportado pola compañía Píscore, que na Casa da Cultura, ás 17:30 do 28 de decembro, reivindicarán as composicións musicais barrocas empregando o teatro, o humor, os malabares e o baile.

Antes, o día 22 de decembro, poderemos disfrutar da obra “Un conto de Nadal”, pensada para a infancia, que terá lugar na Casa da Cultura ás 17:00, e aproveitar para asistir ao festival de nadal da A.C. Pontenova unha vez remate o espectáculo.