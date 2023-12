Música, obradoiros e moita maxia para desfrutar do Nadal en Tomiño

Tomiño dá a benvida a un Nadal cheo de cor e de lecer para todos os públicos. Ao longo do mes de decembro e comezos de xaneiro, Concello pon en marcha unha ampla programación “coa que buscamos que a veciñanza goce desta época tan sinalada non só cunha morea de actividades todas de balde, senón tamén convidando a todas as tomiñesas e tomiñeses a desfrutar do municipio, saír ás rúas e mercar no noso comercio local”, destaca a alcaldesa, Sandra González.

O pistoletazo de saída ao Nadal en Tomiño deuse o pasado día 6 co tradicional acendido das luces, que encheu a vila de cor a través de diferentes elementos decorativos que crean un acolledor ambiente para estas datas. A partir de aí deu comezo un programa no que o público puido desfrutar un ano máis do Concerto de Nadal da Coral Polifónica de Tomiño, que se celebrou o pasado domingo, e do que terá lugar mañá. Nesta ocasión será o tradicional Concerto de Nadal da Agrupación Musical de Goián, que porá o broche final aos actos de celebración do 25 aniversario da entidade e que contará coa actuación das Bandas da Escola de Música e da propia Agrupación. Será ás 19.00 horas no auditorio municipal de Goián. O martes 26 de decembro chega o Nadal ao mercado municipal con varias actividades para público familiar que comezarán con ‘Contarte con Arte’ de Migallas Teatro, un espectáculo co que a compañía achegará un teatro comprensible, crítico e entretido, bebendo da tradición e da vida cotiá, cunha visión universal das situacións humanas máis próximas. O obradoiro será ás 11.30 horas no primeiro andar. Xa o xoves 28 de decembro será a quenda de Cayetano Lledó e a súa ‘Maxia especial de Nadal’, un espectáculo máxico e sorprendente apto para todos os públicos ás 11.30 horas tamén no Mercado municipal. Festa Pre Fin de Ano O venres 29 de decembro terá lugar a Gran Chocolatada de Nadal Adeto na Praza do Seixo ás 16.30 horas e o sábado 30 de decembro o público poderá desfrutar da Festa Pre Fin de Ano a partir das 22.00 horas. Para rematar o ano, o 31 de decembro o Apalpador visitará aos nenos e nenas tomiñesas ás 12.00 horas no Mercado de Tomiño. O ano comezará un ano máis con inchables de balde o mércores 3 e o xoves 4 de xaneiro na Praza do Seixo e a tradicional Cabalgata de Reis o 5 de xaneiro polas parroquias e a Praza do Seixo porá o broche de ouro da programación.