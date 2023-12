O Concello de Tomiño mantén o seu compromiso co comercio local e coa dinamización económica da vila, especialmente cando se achega unha das épocas con maior índice de vendas do ano. Neste camiño, lánzase unha nova edición de “Nadal + Nadal”, unha campaña coa que se busca premiar tanto aos establecementos tomiñeses como a todas aquelas persoas que nestas datas realizan as súas compras no propio municipio

Dende o 7 ata o 27 de decembro, a clientela que merque en cada un dos locais adheridos á campaña disporá dunha urna na que depositar os seus tíckets de compra por valor de máis de 20 euros xunto co seu nome, apelidos, DNI e teléfono para participar no sorteo de vales de compra polo dobre do valor do tícket depositado ata un máximo de 150 euros. Por outra banda, para fomentar a creación dun ambiente agradable e atractivo este Nadal nas rúas e nos establecementos tomiñeses, os comercios que participen na campaña deberán decorar os seus escaparates e locais para participar na ‘Ruta Nadal + Nadal’, unha iniciativa que premiará a decoración máis orixinal nas modalidades de mellor escaparate e mellor local, con premios en metálico de 500 euros para os comercios que queden en primeiro posto e de 250€ para os que resulten en segundo lugar.