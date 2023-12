Novos postos de decoración, agasallos, gastronomía… compoñen o Mercado de Nadal de Tui no Paseo da Corredoira. Iniciouse esta semana a segunda quenda onde, ademais das compras non faltará a música cos concertos ás 21.00 horas de Leira Rock, hoxe, e os vindeiros sábados de BlackLabel Dúo (23) e La Timba Mullallo (30). Ademais, tamén haberá obradoiros de personalización de bolas de Nadal, fabricación de centros de mesa propios destas datas, coidados de mobles e consellos para facer pequenos arranxos e restauracións.

Esta noite tamén haberá música no teatro municipal coa celebración, ás 21.30 horas, do Concerto de Nadal da Eurocidade a cargo de Mistura Vocal, Vocalis Contrasta, Academia Música Fortaleza de Valença e Kasual Quartet. No mesmo escenario no que, o vindeiro mércores ás 19.00 horas, terá lugar o Concerto Solidario de Nadal do alumnado do Conservatorio CMUS e da Escola de Música de Tui e presentación do segundo disco de Manuel Madarnás “La MMarca-Vol. II” e o venres, ás 20.30 horas, Concerto de Fin de Ano a cargo da Banda de Música Popular de Tui e das corais Ponte das Febres, Centro Social e San Telmo.