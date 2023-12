O de Gondomar é un Nadal con banda sonora, como quedou demostrado coa música e a danza da Gala solidaria de AGALTES, que por quinto ano consecutivo escolleu o municipio para facer realidade os soños dos nenos e nezas con enfermidades raras.

Tralo certame de corais e o concerto de Tradisón da pasada semana, terán lugar nos días vindeiros concertos coma o de Nadal do Conservatorio, ou o da banda de Vincios. Serán os días 20 e 22 de decembro, respectivamente, ás 19:00, no auditorio Lois Tobío.

Mentres deixamos pervivir nos ouvidos as melodías executadas polos músicos e músicas da reputada tradición miñorana, poderemos visitar o mercado de Nadal, que comeza hoxe en horario de 11:00 a 19:00, e aproveitar para facer as derradeiras compras nos postos de artesanía que participan este ano.

Tamén hoxe poderemos asistir ao percorrido de Papá Noel polas rúas da vila ás 17:00 e visitar, a partir das 17:30 do día 17, a casa que lle foi instalada na Casa da Cultura ata o día 23, logo de dar un paseo pola exposición de árbores de Nadal, inaugurada onte no auditorio Lois Tobío.

Quen prefira plans máis activos, pode acompañar mañá, na praza San Bieito, a saída da ruta moteira de Papanoeis, ás 16:00, e ir así abrindo boca para despedir o ano do xeito máis enerxético: o día 30 ás 20:30, o grupo MITIC porá ao 2023 un feche de neón, axuntando tradición e modernidade nun espectáculo cheo de luz e rock’n’roll.

Tamén, do 26 ao 29, existe a posibilidade de participar no Campus multideporte no Pavillón Bernabé Costas, para compensar con bo ánimo os excesos natalinos.

Logo da festa infantil de Nadal do día 3 de Xaneiro, e da cabalgata que os Reis Magos farán dende o pavillón Bernabé Costas (o día 5 ás 17:00), Gondomar despedirá ao espírito do Nadal co seu tradicional certame de Rondallas de Reis, que chega este ano á suá edición número 41, e que o día 6 de xaneiro ás 10:30 fará que, aínda que os Reis marches, por este ano, a países máis lonxanos, a maxia da música quede nos nosos ouvidos.