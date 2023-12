Logo da primeira fin de semana chea de actividades, con mercadillo, magosto e acendido de luces, o Concello do Rosal continúa mañá coa programación de Nadal. Un mes de actividades e propostas para todos os públicos e gustos co obxectivo de “desfrutar dunha época moi destacada para toda a veciñanza. Para o Goberno municipal é moi importante achegar o lecer a todos os rosaleiros e rosaleiras e facelo de balde cun amplo abano de opcións”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

A partir desta segunda quincena de decembro o Nadal comeza a coller xa forma. Hoxe sábado, a Agrupación Musical do Rosal ofrecerá o seu tradicional concerto de Nadal, nesta ocasión co Principiño como eixo central. Será ás 19.30 horas no auditorio municipal cunha entrada de 5 euros. O domingo 17 será a quenda do Festival Escola de Danza Attitude ás 18.00 horas tamén no auditorio.

A actividade cultural volve ao auditorio municipal o xoves 21 para as audicións do alumnado da Escola de Música AMDOR (20.00 h) e o sábado 23 para o Festival de Nadal da Escola de Música da Agrupación Musical do Rosal (19.00 h).

Xa o 29 de decembro dedicarán a xornada á sostibilidade coa charla ‘Vehículos eléctricos. Cara a onde imos?’, a cargo do enxeñeiro industrial José de Lorenzo Tabales; será ás 19.30 horas no Centro Social Polivalente. O sábado 30 o Valinox Novás organiza un novo espectáculo cos Netos no auditorio municipal e o domingo 31 pecharase o ano coa carreira popular de San Silvestre.

Xornada real

A programación de Nadal do Rosal rematará xa estreado o 2024 cunha xornada real. O venres 5 de xaneiro os Magos de Oriente visitarán os barrios de 11.00 a 13.30 horas, saudando a nenos e nenas, e xa pola parte a partir das 17.00 horas haberá Festa de Reis na Praza do Calvario, con saltimbanquis con Sarao Animación, recepción aos Reis Magos e unha gran chocolatada.