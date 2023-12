O Nadal de Covelo, que comezou o pasado día 9 de decembro coa feira especial de Nadal, centrada na artesanía, o mercado local e os artigos de segunda man, e na que Papá Noel visitou o pavillón municipal coa súa caixa de correo, continúa mañá ás 17:30 co Festival de Nadal do Club de patinaxe Covelo, de consolidado prestixio na comarca, no pavillón municipal.

O vindeiro día 21, a compañía Asacocirco será a encargada de dar a benvida á nova estación e ao aumento progresivo da luz e a calor, co seu espectáculo “circo do lume”, que promete manter a atención ao 100% e impresionar ao público. Será na praza Mestre Cerviño ás 19:30. O día 23 ás 18:30, Uxia & Sergio Tannus amenizarán, no auditorio Municipal, a gala de entrega de entrega dos galardóns “Síntete Covelo 2023”. O día 30, ás 19:00, a despedida do ano será a cuberto e en compañía, coa proxección de cinema de Nadal que terá lugar no Auditorio Municipal.