O Concello de Covelo recoñece os logros deportivos da futbolista Marta Castillo Gómez e do futbolista Pablo Aparicio Carballo, facéndolle entrega dunha placa institucional e dun sentido aplauso da directiva do club de fútbol local, veciñanza e familiares que asistiron ao acto celebrado no salón de plenos da Casa do Concello. Nesta recepción cargada de emocións, o alcalde, Pablo Castillo, e a concelleira Lourdes Enes, no nome de toda a corporación, desexáronlle moitos éxitos deportivos e persoais convidándoos a seguir loitando polos seus soños.

O futbolista do Celta de Vigo de 14 anos de idade, Pablo Aparicio, foi convocado pola Selección Española de Fútbol Sub-15 para xogar na cidade de Alfaz de Pi en Alacante para disputar o Torneo Internacional de Albir Garden. Este mozo, con orixes na parroquia de Casteláns, comezou con tan só 3 anos a xogar ao fútbol sala no equipo La Paz, pasando despois ao Sárdoma, logo ao Candeán e ao Val Miñor para fichar co Real Club Celta de Vigo aos 12 anos. Xa no ano 2022 e neste 2023 foi convocado pola Selección Galega de Fútbol sub-14 para o campionato de España. Sen abandonar os seus estudos de 3º da ESO, Pablo adestra na Madroa tres horas diarias catro días á semana, algo que non impide que os seus resultados académicos sexan de sobresaínte para poder estudar no futuro Medicina e ser médico deportivo.

A infantil Marta Castillo tamén comezou dende ben pequena a sentir a paixón polo fútbol e dende os catro anos que se iniciou no futbito non deixou nunca de medrar como deportista. Dende o Club de Covelo fichou para o da Cañiza onde adestra nun equipo mixto sendo ela a única fémina. Marta foi convocada pola Selección Galega de Fútbol Sub-14 para xogar coa subselección de Vigo en Braga quedando subcampioas e acadando o título de campioas de Galicia en Silleda con esta mesma subselección. Os primeiros contactos coa selección galega foron no 2019 cortando a súa traxectoria a pandemia. Algo que non impediu que esta futbolista seguira mellorando ata o día de hoxe no que, a pesar de recibir ofertas doutros clubs, elixe xogar cos da Paradanta. Ao igual que Pablo tamén é quen de compaxinar o deporte e os estudos de 2º da ESO con moi bos resultados, véndose no futuro exercendo profesións relacionadas co deporte e co ensino.