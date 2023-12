Un ano máis, a campaña “Rasca e Gaña ”reparte beliscos de ilusión, cun montante total de 5.000 euros a repartir en premios directos para todas as persoas que que decidan apoiar ao pequeno comercio da localidade, realizando as súas compras en Baiona ata o 7 de xaneiro de 2024.

Marcos Comesaña, presidente da asociación ACEBA, ique impulsa esta iniciativa, destacou a importancia de apoiar aos comercios locais durante as festividades: “Seguimos decididos a apoiar ao comercio local, porque sen eles, a vida da nosa vila sería outra.”, afirmou.

A mecánica de participación é simple: por cada compra igual ou superior a 20 euros nos establecementos asociados, os clientes recibirán un rasca. Estes rascas conteñen premios por valor de 10, 20, 50 e 100 euros, que non se entregarán en efectivo, senon que poderán ser utilizados como moeda en seguintes compras tanto no mesmo comercio como noutros comercios locais que participen na iniciativa, ata o día de finalización do programa.

A campaña non só busca recompensar aos afortunados gañadores, senón tamén celebrar a conexión única entre os comerciantes locais e a comunidade.

Mentres os motivos do Nadal adornan as rúas, a asociación espera que esta iniciativa se convirta nun motivo adicional para celebrar a tempada, fomentando a unión entre comerciantes e a comunidade que fan de Baiona un lugar especial.