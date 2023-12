O Nadal baionés, que comezou a súa programación o pasado domingo 3, destaca este ano por unha ampla programación na que se deixa ver unha forte aposta polas actividades culturais, destinadas ao disfrute destas datas festivas, cunha forte orientación cara as persoas máis novas da familia.

Os máis melómanos poderán gozar hoxe ás 19:00, na praza do Concello, do grupo de voz e corda “Baiona bay”. E se quedan con ganas de máis, tranquilos, poden repetir.

O próximo xoves 21 ás 20:00, tamén na praza do Concello, “Rock q’mola” ofrecerá un concerto, do mesmo xeito que fará Antonio Barros o sábado 23. Ese día, se se dan présa, poden pasar antes polo XXXIV Festival de Polifonía e Panxoliñas, na Igrexa de Santa María.

E o 28 volven os concertos á praza do Concello, co “Coro de homes voces baionesas”. O sábado 30, teñen baile e pandeiretas para quentar os ánimos antes de que dea comezo o espectáculo musical “Una navidad con Mecano”.

Non parece posible padecer de aburrimento este ano, na localidade baionesa, por iso, se desexan complementar a música con algo de animación, haberá pasarrúas os días 23, 24 e 31, e actividades e obradoiros infantís todos os días ata a chegada dos Reis de Oriente.

O 23 será o pasarrúas de Papá Noel, o 24 tócalle á rondalla Santa Eulalia e á charanga “Os jaláticos”, e o 31 repítese fórmula coa rondalla Santiago de Parada e a charanga “Va k pinta”.

O 21 de decembro e o 2 de xaneiro, o multiusos do mercado de Saberís acollerá proxeccións de cinema familiar e o día 29, porque é importante prepararse, as pre-badaladas de fin de ano serán amenizadas, dende as 23.15, coa actuación do grupo La Patrulla na Praza do Concello, que será este mes o lugar no que habita o Nadal.