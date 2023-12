O pasado 5 de decembro tivo lugar no IES Salvaterra de Miño a entrega de premios da XIII edición do Concurso de Slogans contra a violencia de xénero, no que participaron 114 estudantes.

O concurso consta de catro premios: tres deles valorados en 50 euros trocables por material educativo, e un primeiro de 150 euros trocable do mesmo xeito e cuxo lema formará parte da campaña de sensibilización do vindeiro ano. Nesta edición o lema gañador foi “Amar non é sufrir, amar é vivir” de Antía Pérez, e os segundos premios foron “Quérete, valórate” de Denís Cordero, todos de 3º ESO, “Non son a muller da túa vida, son a muller da niña vida” de Lucía Farto de 1º ESO e “Machismo fóra, igualdade dentro” de Ayman Hilali de 3º ESO.