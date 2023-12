Rosalía de Castro chega a Tomiño co seu particular herbario. O mercado municipal acolle a exposición “O herbario de Rosalí”’, unha mostra con 40 imaxes do herbario literario que aparece na obra da escritora realizado polas profesoras da Universidade de Santiago de Compostela María López Sández e Isabel Fraga. A exposición conta con fotografías de Miguel Fraga para compoñer unha homenaxe á obra rosaliana e á unión da literatura coa natureza.

Nesta mostra da Casa de Rosalía e da Deputación de Pontevedra amósanse imaxes de flores e plantas moi vencelladas á obra da autora máis destacada e universal da cultura galega, o herbario que as profesoras imaxinaron que podería ter feito Rosalía durante os seus paseos na natureza dos que tanto gustaba e que inspiraron os seus versos. A autora da mostra, María López Sández, percorreu acompañada da alcaldesa, Sandra González, e de concelleiros e concelleiras os diferentes paneis desta exposición que une de xeito maxistral literatura e botánica e que poderá visitarse ata o vindeiro 10 de decembro no primeiro andar do Mercado Municipal de Tomiño. A mostra está dividida en catro seccións: rosas, ás que Rosalía de Castro menciona máis dun cento de veces na súa obra; herbas do campo florido; herbas do camposanto; árbores e outras flores, plantas e especies comestibles.