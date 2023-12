Estreouse este ano no certame e vén de lograr xa un recoñecemento. O Concello de Ponteareas participou no Vilas en Flor acadando unha flor de honra. A concelleira de Medio Ambiente e Urbanismo, Silvia Fernández recolleu o galardón igual que o resto de municipios galegos na gala celebrada no auditorio de Goián, en Tomiño. A localidade do Baixo Miño foi precisamente un dos tres concellos, único de toda a provincia de Pontevedra, que conseguiu a máxima distinción, 4 flores de honra.

Pola súa parte, o Concello do Rosal que era outro dos que tamén se estreaba neste certame, que recoñece a aposta pola mellora da calidade de vida a través da xestión sostible dos seus espazos verdes, acadou dúas flores de honra. Foron en total 19 as flores conseguidas na bisbarra: 4 para Tomiño; 3 para Gondomar, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño; 2 para O Rosal e Tui e cadansúa para Mondariz e Ponteareas. Despois de seis anos desde o seu inicio en Galicia, o movemento Vilas en Flor consolídase na nosa comunidade como unha referencia en boas prácticas ambientais para os municipios de menos de 40.000 habitantes. Os cinco participantes da primeira edición de Vilas en Flor en 2018 foron aumentando progresivamente a 16, 26, 31 nos seguintes anos ata chegar aos case 40 do pasado e deste 2023. Un número que reflicte a importancia crecente da xestión sostible dos espazos verdes como eixo fundamental das políticas municipais para facer dos concellos bos lugares para vivir e visita.